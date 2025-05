GROSSETO – Si è riunito nei giorni scorsi il Coordinamento comunale di Forza Italia Grosseto, alla presenza della segretaria cittadina Roberta Bardi, che ha aperto i lavori con una relazione introduttiva sulla situazione politica e amministrativa locale.

Alla discussione hanno preso parte l’assessore Luca Agresti e il consigliere comunale Amedeo Gabrielli, che hanno portato il loro contributo su temi di stretta attualità per la città. Sono intervenuti anche Alessandro Antichi, Massimo Ussia, Alessandro Capitani, Salvatore Anastasi e il vicesegretario provinciale Alessandro Ulmi, insieme ad altri dirigenti e militanti del partito, animando un dibattito ampio e partecipato.

“Tra le principali tematiche affrontate, il nuovo piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Grosseto – dicono da Forza Italia -. Uno spazio del confronto è stato poi riservato anche all’analisi della situazione politica nazionale e regionale, con uno sguardo alle prospettive future per Forza Italia”.

“Nel corso dell’incontro, si è inoltre deciso di promuovere nei prossimi mesi una serie di incontri tematici aperti ai militanti e ai simpatizzanti, dedicati alle principali aree di interesse amministrativo, come lavori pubblici, ambiente e servizi alla persona – proseguono -. L’obiettivo è quello di approfondire i problemi reali della città e di favorire un dialogo costante tra la base del partito e gli amministratori locali, anche attraverso la partecipazione degli assessori comunali. Forza Italia Grosseto continua così il suo impegno per essere sempre più vicina ai cittadini, ascoltando le esigenze del territorio e costruendo proposte concrete per il futuro della città”.