ORBETELLO – “Il prossimo 14 maggio si terrà un primo incontro presso il Ministero dell’Ambiente per discutere lo statuto del nuovo Consorzio della Laguna di Orbetello: un passaggio fondamentale per dotare il territorio di una governance efficace, in grado di prevenire e affrontare le criticità ambientali sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Va riconosciuto, dopo una nostra costante sollecitazione, l’impegno del dicastero, che sta accelerando l’iter mia legge. Tuttavia, per garantire un’effettiva tutela e valorizzazione della Laguna, servono risorse economiche adeguate”. A dirlo è il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, Marco Simiani.

“Il milione di euro previsto annualmente, che copre anche i costi del personale e della gestione, è una base importante, ma non sufficiente – prosegue -: per un piano d’azione strutturato e duraturo sono necessari almeno 3 milioni di euro, come richiesto più volte in fase di discussione e attraverso appositi emendamenti. In questo senso, la Regione Toscana, con il recente ulteriore stanziamento di 500 mila euro, ha dimostrato attenzione e concretezza. Il governo nazionale deve fare la propria parte, garantendo risorse certe e continuative”.

“Durante l’incontro del 14 maggio sarà inoltre essenziale sollecitare una concertazione ampia e inclusiva sullo Statuto del Consorzio, coinvolgendo associazioni, sindacati di categoria e tutti gli stakeholder locali – afferma Simiani -. Solo attraverso un dialogo vero con i cittadini e le realtà del territorio sarà possibile costruire un progetto condiviso, dinamico e capace di adattarsi alle esigenze che emergeranno nel tempo”.

“Serve un impegno forte, non solo economico, ma anche politico e istituzionale – conclude il capo: la Laguna di Orbetello è un patrimonio ambientale, culturale ed economico che va tutelato con lungimiranza e responsabilità”.