FOLLONICA – La città del Golfo si prepara a vivere una nuova, emozionante edizione del corteo storico Follos 1838, manifestazione organizzata con passione e dedizione dall’Ente corteo storico Follos 1838, in collaborazione con associazioni, istituzioni scolastiche e realtà culturali del territorio.

Dal 6 all’11 maggio, la città sarà animata da un ricco calendario di iniziative culturali, musicali e rievocative che culmineranno, come da tradizione, con il corteo storico per le vie del centro. Un’occasione preziosa per riscoprire le radici della “città fabbrica del ferro”, l’identità granducale e il patrimonio di bellezza e ingegno che ancora oggi caratterizza Follonica.

Il programma

Martedì 6 maggio, ore 16.15-17.45 – Fonderia 1

Masterclass dell’Università dell’Età Libera con il Prof. Riccardo Carresi, dal titolo “La città del ferro. La forma del Bello. Visione politica del Granduca: lavoro, sviluppo, rinascita”. Un approfondimento storico e culturale sulla visione di Leopoldo II di Lorena e sulla trasformazione urbana e sociale della Follonica ottocentesca.

Mercoledì 7 maggio – Podcast Radio Arcobaleno

Le voci e i personaggi di FOLLOS 1838 saranno protagonisti di un’intervista speciale trasmessa da Radio Arcobaleno, per raccontare al pubblico curiosità, emozioni e preparativi dietro le quinte della manifestazione.

Venerdì 9 maggio, ore 18 – Fonderia 1

Concerto della Scuola Media a indirizzo musicale “Pacioli” di Follonica, con l’esibizione degli studenti che daranno voce all’anima musicale del corteo.

Sabato 10 maggio, ore 15 – 16 – 17

Visite guidate in costume al Museo Magma e Palazzo Granducale, su prenotazione presso Magma. A conclusione dell’ultima visita, si terrà una raffinata esibizione di un trio d’archi, per un suggestivo tuffo nel passato tra cultura e musica.

Domenica 11 maggio, ore 11 – Chiesa di San Leopoldo

Santa Messa solenne con la lettura del saluto inaugurale del Granduca, come da cerimoniale storico.

Domenica 11 maggio, ore 16 – Piazzale della Chiesa di San Leopoldo

Partenza del Corteo Storico Follos 1838, che attraverserà le vie cittadine con oltre cento figuranti, sbandieratori, musici e danzatori. Tra le novità di quest’anno, la partecipazione del gruppo tamburini della Scuola Media “Pacioli” e l’esibizione finale della Compagnia della Bizzarria d’Amore in Piazza Guerrazzi, con danze ottocentesche: valzer viennese, contraddanza, quadriglia e molto altro.

“Follos è un’associazione che dà un contributo prezioso alla nostra città, valorizzando la storia, le tradizioni e l’identità del territorio con passione e competenza – dichiara il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani -. I loro eventi sono molto più di semplici rievocazioni: sono occasioni di cultura, socialità e coinvolgimento per tutta la comunità. È bello vedere come, grazie al loro impegno, passato e presente si incontrino e prendano vita, restituendo a Follonica un patrimonio immateriale che merita di essere conosciuto e tramandato. Come amministrazione, continueremo a sostenere queste iniziative che arricchiscono il tessuto culturale e rafforzano il senso di appartenenza alla nostra città”.

“L’Ente Corteo Storico Follos 1838 desidera ringraziare la sezione Avis di Follonica per il prezioso supporto che ha contribuito alla realizzazione dell’evento – dicono dall’ente -. Una settimana per celebrare la storia, l’identità e la comunità di Follonica. Vi aspettiamo”.

Nella fotogallery di Giorgio Paggetti alcuni momenti dell’edizione 2024.