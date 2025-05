CAMPAGNATICO – Sono appena terminati i lavori della Provincia di Grosseto sulla provinciale 74 “Sabatina” nel comune di Campagnatico.

L’intervento, che ha richiesto un investimento di 200mila euro, ha interessato il tratto di strada bianca, non asfaltato, che va dal chilometro 00+000 al chilometro 1+550, sul quale è stato effettuato un trattamento di depolverizzazione per far scorrere meglio il transito. Sono inoltre state effettuate varie bitumature, sulla parte asfaltata della strada, in tratti saltuari, dal chilometro 2+200 al chilometro 3+500.

“Con questo intervento abbiamo voluto garantire una percorrenza più sicura e agevole lungo la strada provinciale. – spiega Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – Abbiamo affrontato le principali criticità segnalate dai residenti, in particolare nel tratto iniziale sterrato, dove il passaggio dei veicoli sollevava grandi quantità di polvere. La depolverizzazione ha un effetto simile alla bitumatura, mantenendo al tempo stesso le caratteristiche di pregio estetico della strada.”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Campagnatico: “Bene quello che finisce bene! – ha dichiarato il primo cittadino Elismo Pesucci – I lavori di sistemazione della strada della Sabatina S.p. 74 si sono conclusi felicemente con un buon lavoro. Ringrazio il presidente della Provincia Francesco Limatola, tutti i consiglieri provinciali e in particolare i consiglieri Alfiero Pieraccini e Amedeo Gabbrielli. L’impegno di tutti ha permesso di inserire nel bilancio un investimento di € 200.000,00 che ha portato ottimi risultati. Andiamo avanti con le altre sistemazioni sulla viabilità”.