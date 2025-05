BAGNO DI GAVORRANO – Ultima giornata di campionato per il Follonica Gavorrano, che scenderà in campo domenica 4 maggio alle 15 nella gara casalinga dello stadio Romeo Malservisi – Mario Matteini contro la terza Seravezza Pozzi.

Tutto apertissimo nel girone E di Serie D, ad esclusione del primo e dell’ultimo posto già assegnati da tempo rispettivamente a Livorno e Fezzanese, sia per quanto riguarda la zona playout, con i biancorossoblù ancora invischiati nella lotta per la salvezza, che in quella per le posizioni più alte della classifica e della zona play off, con il Seravezza ancora in corsa per il secondo posto.

Dopo il pareggio a reti bianche del Follonica Gavorrano in casa del Poggibonsi, i biancorossoblù si trovano costretti a vincere per evitare di fare calcoli pericolosi in seno alla zona play out, in cui attualmente si trova occupando la sestultima posizione a 40 punti in concomitanza con altre tre squadre, ovvero Flaminia Civitacastellana, San Donato Tavarnelle e Aquila Montevarchi.

Interessante anche lo scontro diretto proprio tra San Donato e Flaminia, mentre l’Aquila Montevarchi sarà di scena in casa dell’Ostiamare.

Per quanto riguarda le statistiche, i ragazzi allenati da Federico Callai si presentano inoltre all’ultima giornata con 10 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, 40 gol fatti e 43 subiti.

I punti della squadra ospite sono invece 56, uno in meno della Fulgens Foligno e due in più del Ghiviborgo, con la squadra versiliese che ha ottenuto in stagione 15 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte, con 51 gol realizzati e 39 subiti. La formazione allenata da Lucio Brando è inoltre reduce dalla vittoria interna contro lo Sporting Club Trestina.

Capitolo scontri diretti: nel girone di andata la sfida del Buon Riposo di Seravezza è terminata sull’1-0 per i padroni di casa, mentre lo scorso anno nel girone di andata era arrivata una bella vittoria esterna per 1-2. Nel ritorno il 3-0 casalingo per il Follonica Gavorrano. Le due squadre si erano comunque incontrate diverse volte anche negli ultimi anni: il match forse più importante è probabilmente quello della stagione 2021/22: nonostante il diverso girone le due formazioni si erano infatti sfidate in Coppa Italia di Serie D, con una vittoria per 3-1 ad opera del Follonica Gavorrano, arrivando poi alla successiva vittoria del torneo.

Ex di turno saranno il centrocampista Emanuele Menghi, in biancorossoblù nella prima parte della stagione 2022/23 e gli attaccanti Lorenzo Lepri e Lorenzo Benedetti, entrambi nell’annata 2019/20.