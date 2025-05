GVORRANO – Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita questa sera a Gavorrano.

Il corpo dell’uomo si trovava in strada nella zona di via Finoria, nella parte alta dal pasese.

Sul posto per constatare il decesso i sanitari del 118. Presenti anche i carabinieri.

Da una prima valutazione l’uomo potrebbe essere morto per cause naturali. Avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato a terra. Ancora però non ci sono certezza sulla causa della morte.