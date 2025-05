GROSSETO – Nella finale per il titolo Ebu Silver non è bastato il massimo impegno e neanche il supporto del pubblico amico, in un PalaWanni colmo di entusiasmo, per il fiorentino Eduardo Giustini del team Rosanna Conti Cavini e gestito dalla manager Monia Cavini, che deve arrendersi ai punti a Pezhman Seifkhani. Il referto finale vede un 117-110, 117-109 e 117-110 che rendono il verdetto unanime in favore del pugile svedese.

Giustini ha comunque dato il massimo, contro un quotato avversario, molto complicato da affrontare. Quello che non è mancato, nella serata griffata dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini e allestita in collaborazione con la Pugilistica grossetana Umberto Cavini, del presidente Fabrizio Corsini, e il Comune di Firenze, è stato lo spettacolo che ha reso l’evento all’altezza delle aspettative. Soddisfatto il pubblico, con la presenza della sindaca Sara Funaro e dall’assessora allo sport Letizia Perini, malgrado l’idolo di casa Giustini non sia riuscito nell’intento di conquistare il titolo. Molto interessante anche il sottoclou, con i pugili della scuderia Conti Cavini che si sono messi in mostra con ottimi incontri. Nei pesi piuma e sulla distanza delle sei riprese, Thomas Ruga ha vinto ai punti sull’inglese Luke Joseph Grainger. Nei mediomassimi, invece, Miguel Bachi si è aggiudicato il match contro Andrea Cannoni alla prima ripresa. In azione anche gli atleti della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, diretti dai i tecnici Simone Giorgetti, Luigi Forni e Federico Duranti, che hanno aggiunto interesse alla serata con i successi di Dkhil Marwan e Lorenzo Duranti.