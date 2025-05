SORANO – In un recente Consiglio comunale un punto all’ordine del giorno ha richiamato l’attenzione dell’assise. Si tratta della gestione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Piccolomini Sereni”. Il sindaco Ugo Lotti nel corso della seduta, ha risposto ad una interrogazione del gruppo consiliare “Sorano impegno civico”: i consiglieri avevano posto la loro attenzione sul bilancio della Asp Piccolomini, soffermandosi in particolare sulla recente delibera di variazione approvata dal consiglio dell’azienda, che corregge il bilancio 2023. «La modifica si era resa necessaria poiché la spesa relativa alla presenza delle suore, pari a 34.000 euro, era stata erroneamente considerata come una entrata anziché come una uscita, errore attribuibile al precedente consiglio di amministrazione».

«A seguito di un’interrogazione proveniente dal gruppo consiliare di minoranza – spiega Lotti – il Consiglio comunale ha ritenuto opportuno approvare alcuni emendamenti integrativi ritenuti necessari per garantire un elevato livello di trasparenza e correttezza amministrativa. In particolare, è stata posta in risalto l’esigenza di procedere con una verifica approfondita degli esercizi precedenti, con l’obiettivo di individuare eventuali situazioni analoghe a quelle emerse nel corso della variazione di bilancio in discussione. Inoltre, è stata evidenziata la richiesta di una analisi puntuale volta a valutare l’eventuale sussistenza di danni, di qualunque natura, subiti dall’azienda Piccolomini Sereni in conseguenza di un’errata imputazione contabile pari a 34.000 euro».

Ad integrazione di ciò, il sindaco ha chiesto alla direzione dell’azienda di attivarsi su più fronti, nell’ottica di una piena ricostruzione e chiarezza circa la gestione economica e operativa passata, come, ad esempio, un esame dettagliato della contabilità relativa agli ultimi cinque anni, con l’indicazione delle spese più rilevanti sostenute dalla struttura. Qualora tali spese risultino connesse all’acquisto di beni, è stato chiesto di specificarne l’utilizzo e l’effettiva utilità per il servizio reso.

«Un ulteriore elemento oggetto di verifica – continua il sindaco – riguarda le voci in merito all’effettuazione di ore di lavoro aggiuntive da parte del personale durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In quel periodo, risulterebbe che la struttura era operativa con soli 17 posti letto attivi rispetto ai 25 normalmente previsti. Alla luce di queste circostanze, è stato chiesto di accertare l’effettiva entità di presunte ore di lavoro straordinario e, contestualmente, verificare se siano stati riconosciuti benefit o promozioni al personale impiegato».

In ultima analisi, viene richiesta una relazione chiara e documentata in merito alla consistente riduzione del saldo di conto corrente e di cassa, considerati cumulativamente, che risulterebbero passati da circa 798.000 euro nel 2019 a circa 309.000 euro al 30 giugno 2024, con un decremento complessivo di circa 480.000 euro.

«L’obiettivo è la massima trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche – conclude Lotti –: garantiamo ai cittadini il nostro impegno a seguire con attenzione l’esito di tutte le verifiche richieste, nell’interesse della collettività e della buona amministrazione».