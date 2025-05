MASSA MARITTIMA – «Non vogliamo fare speculazione su un tragedia così immensa e neanche creare delle colpe, che possano sembrare accuse scriteriate, ma ci preme sottolineare che quando si vuole gestire un luogo ci debbono essere delle caratteristiche ben precise e un’adeguata sicurezza e sorveglianza» a dirlo, a seguito della tragedia avvenuta ieri al lago dell’Accesa dove è annegato un giovane di 18 anni, è Daniele Gasperi, segretario Pci.

«Così come necessitano una serie di valutazioni affinché il posto sia dotato di tutti quei servizi primari. Giusto parlare e discutere sulla biodiversità e sul carico che è in grado di sopportare il Lago, giusto accertarsi sulle modalità di disciplina ed educazione ambientale, crediamo però che la zona debba essere coperta da una rete di comunicazione che possa permettere di potere usare dispositivi e apparecchi mobili. Quindi, meglio il ponte di birillo o la copertura del segnale per qualsiasi evento simile alla tragedia che si è verificata?».

«Lo avevamo già detto e scritto nel 2019, oggi forse qualcuno metterà, non solo le attenzioni, ma soluzioni per mettere una zona ad alta frequenza di turisti in comunicazione con il resto del territorio e soprattutto con i servizi di emergenza. Le nostre sono solo considerazioni che auspichiamo vengano tenute in conto e se ne faccia tesoro. Sarà l’autorità giudiziaria a fare luce sulla dinamica dei fatti e su eventuali responsabilità su quanto accaduto» conclude Gasperi.