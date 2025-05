GROSSETO – «In occasione della ricorrenza del 1 Maggio, festa dei lavoratori, colgo l’occasione, come garante della disabilità del Comune di Grosseto, di riflettere sulla situazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e sulla loro inclusione sociale» a dirlo Diego Montani, garante della disabilità del Comune di Grosseto.

«Le persone con fragilità sono spesso escluse o messe ai margini dal mercato del lavoro, nonostante leggi che prevedono la loro occupazione. Di una popolazione di circa tre milioni di persone con gravi disabilità, solo il 33,5% (fascia di età 15/64 anni) lavora, contro il 60,2% delle persone senza limitazioni. Il tasso di disoccupazione è significativamente più alto».

«Il 20% delle persone con disabilità è in cerca di lavoro. Percentuale quasi doppia rispetto all’ 11,2% rilevato nella popolazione generale. L’ inclusione è lo stato di appartenenza ad un contesto in cui ci si sente accolto e parte integrante.Una società è inclusiva quando tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità. Una società inclusive è un bene per tutti».