ORBETELLO – Negli anni 40, quando anche dall’Italia partivano treni carichi di ebrei e dissidenti politici diretti ai campi di concentramento, esisteva un manipolo di ferrovieri che, collaborando con alcuni militari della Guardia di finanza, aprivano i treni piombati per far fuggire i deportati destinati ai campi.

Tra questi Michele Bolgia, socialista, antifascista, ferroviere romano la cui famiglia era originaria di Orbetello. Il padre Angelo era stato a sua volta ferroviere.

La sua opera, che contribuì a salvare centinaia di vite, lo portò alla morte. Incarcerato prima, fu poi trucidato alle Fosse Ardeatine (QUESTA LA SUA SCHEDA) a un anno dalla morte, sotto un bombardamento, della moglie.

Quando le Fosse furono aperte i figli lo riconobbero dall’orologio nel taschino.

Michele Bolgia era nato nel 1894. Era cresciuto a Roma. Il padre era di Orbetello. Un cugino del nonno di Michele, l’orbetellano Giovanni Bolgia, fu con i Mille di Garibaldi. Insieme ad altri giovani nel 1860 si imbarcò da Porto Santo Stefano sul “Lombardo”, e subito fu arruolato nella Prima compagnia comandata da Nino Bixio.

La storia di Michele è stata raccontata nel 2011 in un saggio scritto dal capitano della Guardia di finanza Gerardo Severino (Michele Bolgia, l’angelo del Tiburtino).

L’opera di Bolgia, insignito con la medaglia d’oro al valore civile, fu diversificata: forniva gli elenchi delle partenze, ma partecipava anche allo spiombamento dei vagoni per far fuggire i prigionieri. In un caso tirò fuori due o tre bambini e li portò in salvo in un convento. Inoltre raccoglieva i biglietti lasciati cadere dai deportati e cercava di farli arrivare alle famiglie.

I vagoni venivano aperti dai ferrovieri, tra cui un gruppo di austriaci, quando gli occupanti erano fuggiti veniva dato l’allarme e i finanzieri, comandanti dal tenente albanese Alaydolin Korça, fingevano di inseguirli.

Nel mese di febbraio 1944 questa organizzazione, in quattro colpi di mano riuscì a far fuggire un migliaio di persone. Probabilmente la cosa non passò inosservata. Nel marzo del ’44 Bolgia fu fatto prigioniero durante un rastrellamento e non tornò più a casa.

Al primo binario della stazione di Roma-Tiburtina, l’8 settembre 1946, i colleghi di lavoro misero una targa in suo ricordo: “Michele Bolgia vittima innocente della ferocia nazifascista glorificò col martirio alle Fosse Ardeatine il suo nome che i compagni di lavoro della Stazione Tiburtina hanno voluto consacrare in questo marmo”.