GROSSETO – Paraurti e interni di portiere, calandre e alloggiamenti di fanali. Ce n’é per tutti i gusti e i modelli in quella che sembra una vera e propria discarica di pezzi di ricambio per auto. Troppi per pensare ad un singolo cittadini che si libera del pezzo rotto. più facile immaginare che l’abbandono sia stato fatto magari da qualche meccanico o sfasciacarrozze abusivo.

A segnalare la situazione un nostro lettore, Ettore, che racconta: «Andando a fare un giro per le parti del fiume Ombrone, in strada Annessione mi sono trovato davanti questa schifezza provocata da persone incivili. Ho notato che nei pezzi buttati la c’è qualche scritta con pennarello direi da persone molto furbe». Scritte che forse potrebbero portare all’identificazione dell’incivile che ha gettato via i pezzi di ricambio.