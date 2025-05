GROSSETO – Straordinarie le Under 13 della Giorgio Peri Pallavolo Grosseto, che hanno stravinto al Torneo Regionale “Coppa Baia del Marinaio”. Con un percorso perfetto, senza perdere neanche 1 set, il sestetto di coach Alberti hanno sconfitto in finale le padrone di casa del Volley Cecina per 2 a 0.

Soddisfatta l’allenatrice, che a fine Torneo ha commentato: “Nello sport raramente si manifestano giornate perfette, ma oggi è stato uno di quei momenti! Le mie bimbe sono entrate in campo determinate e concentrate fin dal primo pallone. Nessuna sbavatura, precise, grintose e tecnicamente solide. Sicuramente un torneo che fa bene allo spirito, non posso che essere estremamente fiera di loro tutte, avanti così”. Un grazie di cuore da parte della società grossetana ai genitori che hanno tifato e sostenuto le giovani atlete.