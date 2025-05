SANTA FIORA – «Partecipo, personalmente ed a nome dell’Amministrazione e della comunità di Santa Fiora, al dolore della famiglia Camilleri per la perdita di Rosetta Dello Siesto, la vedova di Andrea Camilleri» a dirlo Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora.

«Rosetta, come Andrea nostro concittadino onorario, era innamorata dell’Amiata, di Santa Fiora e di Bagnolo, dove veniva per le vacanze sin dal 1962. Da quest’anno non sarà con noi, ma è stato un grande dono poter attingere dalla sua intelligenza, sagacia ed enorme cultura. Una persona simpatica, intelligente, riservata, elegante, che mi mancherà molto. Un abbraccio a tutta la famiglia Camilleri» (fonte foto: Fb Balocchi).