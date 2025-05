FOLLONICA – Sembrava che il ciclone Del Regno fosse ormai passato sulla politica follonichese dopo gli scontri con il sindaco Matteo Buoncristiani, le parole e i video inviati su whatsApp, il caso residenze e una sorta di “armistizio” che lo stesso Del Regno aveva lanciato proprio sulle nostre pagine. E invece Vincenzo Del Regno, ex segretario generale del comune di Follonica, tra i protagonisti della campagna elettorale che ha portato nel 2024 alla vittoria di Buoncristiani, è tornato a parlare di Follonica dopo i fatti avvenuti durante l’ultimo consiglio comunale di Impruneta, comune in provincia di Firenze dove Del Regno attualmente svolge il ruolo di segretario comunale.

Durante la seduta Del Regno è stato protagonista di uno scontro verbale con alcuni consiglieri di opposizione e la notizia di questa discussione molto accesa che poi ha portato anche all’allontanamento forzato dall’aula di uno dei consiglieri, è stata rilanciata sui social e commentata. Sotto il post della lista “Voltiamo Pagina Impruneta” che parla di quello che è successo.

Tra i commentatori anche Agostino Ottaviani, segretario di Fratelli d’Italia a Follonica. Già in passato Del Regno aveva parlato nei suoi video di Ottaviani e questa volta è tornato a farlo, ma direttamente con un lungo video su Tik Tok in cui ripercorre alcune situazioni della campagna elettorale del 2024 e racconta alcune situazioni che sono accadute. In particolare parla di incontri tra lui il sindaco Buoncristiani e il vicesindaco Danilo Baietti. Non solo ma Del Regno torna a parlare anche del caso residenze e del coinvolgimento del sindaco.

Critiche nel video di Tik Tok anche per chi secondo quello che dice Del Regno ha messo “like” ai post critici di Ottaviani. In particolare Del Regno si riferisce a Barbara Catalani, assessora per dieci anni delle due giunte guidate da Andrea Benini.

A differenza del passato quando i suoi messaggi video arrivarono su diverse chat private di whatsApp questa volta il video è stato reso pubblico sul suo profilo Tik Tok: https://www.tiktok.com/@vincenzodlr91. Un video molto diretto destinato a far discutere molto l’opinione pubblica di Follonica e che potrebbe avere anche un seguito.