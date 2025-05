FOLLONICA – Quattro giorni dedicati alla danza. Il Palagolfo ospita il 5° Grand prix città di Follonica, una manifestazione di danza sportiva patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con Cibs e Ido. Oltre 4000 esibizioni, tre piste, due campi gara, ballerini dai 4 ai 60 anni, provenienti da tutta Italia e da sette nazioni estere.

«Follonica – ha detto il sindaco Matteo Buoncristiani – diventa per quattro giorni il cuore pulsante della danza internazionale. Ogni giornata sarà dedicata a discipline diverse: danze caraibiche. street dance. danze accademiche e coreografiche e infine, il sabato, Evening Session con i migliori ballerini in gara per il Grand Prix Trophy».