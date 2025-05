MASSA MARITTIMA – Aggiornamento ore 20:15 – Il ragazzo che ha perso la vita al lago dell’Accesa è residente nella zona. Secondo alcune testimonianze il ragazzo stavo facendo il bagno nel lago quando non è più tornato in superficie. Alcuni ragazzi che hanno notato la sua difficoltà si sono tuffati per salvarlo e recuperarlo. Lo hanno portato a riva e hanno anche iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, mentre sono stati chiamati i soccorsi.

Purtroppo anche con le manovre dei sanitari arrivati sul posto, non c’è stato niente da fare.

News ore 18:09 – Tragedia questo pomeriggio al lago dell’Accesa nel comune di Massa Marittima.

Un ragazzo di 18 anni è annegato. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza Anpas di Massa Marittima e l’elicottero Pegaso, oltre alle forze dell’ordine.

L’emergenza per il 118 è scattata intorno alle 16,20.