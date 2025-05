GROSSETO – Tutti al Palabombonera per sostenere l’Atlante Grosseto, impegnato nel match di ritorno delle quarti di finale playoff contro il Montebianco Prato. E’ l’invito che la società del presidente Tonelli estende a tutti i grossetani per tifare il quintetto biancorosso, che scenderà sul parquet amico sabato 3 maggio a partire dalle 15; l’ingresso è, come sempre, gratuito.

Arrivato terzo nel girone B con 35 punti conquistati in venti giornate grazie a undici vittorie e due pareggi, l’Atlante ripartirà dal ko per 7-5 dell’andata, con marcatori Basile e Mesa e Beltrami, questi ultimi due autori di una doppietta ciascuno. Sabato al palazzetto La Bombonera di via Lago di Varano, l team grossetano iavrà bisogno di colmare le due reti per essere almeno certo di proseguire l’incontro che, se dovesse terminare in pareggio, seguirà con due tempi supplementari di 5 minuti. Dovesse persistere il pareggio (complessivo), l’Atlante accederebbe al turno successivo in virtù del miglior posizionamento in classifica durante il campionato, terzo, rispetto al quarto posto del Montebianco Prato.

Nella foto di Mario Spalletta, partendo da sinistra in piedi: Solosi, Vasile, Mariani, Baluardi, Galletti, Toni Jodas, Tamberi; davanti partendo da sinistra: Mesa, Telesca, Beltrami, Gianneschi, Polino.