GROSSETO – Che la partita di Sistema non fosse stata semplice era stato molto chiaro, ma che fosse complicata anche dopo aver fatto le nomine nessuno se lo sarebbe aspettato. Per diverse settimane la maggioranza di centrodestra ha dovuto fare i conti con le tensioni per la scelta del presidente, ma una volta fatta la scelta sul nuovo consiglio di amministrazione tutti i problemi o quasi sembravano risolti, anche a livello politico nonostante alcuni mal di pancia,.

Invece alla luce delle nomine fatte per la partecipata più importante del comune di Grosseto, si sono affacciati all’orizzonte subito nuovi problemi. Secondo alcune autorevoli voci della stessa maggioranza di centrodestra la decisione che ha definito il nuovo Cda di Sistema sarebbe da annullare.

La questione riguarda una norma che prevede per le società partecipate, come Sistema, un criterio fondamentale. I lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (cioè in pensione) possono ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ma soltanto a titolo gratuito. Visto che l’assemblea di Sistema che si è tenuta lo scorso 28 aprile ha definito invece dei compensi per i membri del Cda e visto che il presidente Amedeo Vasellini sarebbe in pensione, all’interno del centrodestra si è creato un nuovo caso. Il Cda di fatto, al momento, non potrebbe operare perché la decisione presa sui compensi renderebbe nulla la decisione stessa.

Per rimediare dovrebbe essere riconvocata una nuova assemblea di Sistema, forse addirittura con il vecchio assetto e con il presidente Mauro Squarcia e redatto un nuovo verbale in cui si possa ridefinire la posizione del nuovo Cda. Da capire adesso come si muoveranno il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la sua maggioranza per risolvere questa situazione che lascia per il momento senza un organo determinante Sistema.