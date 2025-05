ORBETELLO – Dalla variazione di bilancio arriva un contributo anche per Orbetello, 178mila euro per sostenere le imprese turistiche, commerciali e di gestione dei parcheggi nella frazione di Ansedonia, colpite dai problemi ambientali hanno interessato la laguna nell’estate 2024 e 300mila euro per la salvaguardia della Laguna.

“La Regione Toscana – ha spiegato Eugenio Giani presidente della Regione- prosegue nel garantire la massima attenzione al delicato equilibrio della Laguna di Orbetello, investendo risorse significative. E’ un aiuto che- ha continuato il presidente- tende la mano all’economia locale che durante la scorsa stagione turistica ha risentito dei danni. La Laguna – conclude Giani- è un patrimonio straordinario che merita di essere tutelato, e la comunità di Orbetello non può essere lasciata”.

Il finanziamento di 300mila euro è appunto per la salvaguardia e la gestione straordinaria della laguna nel 2025, a conferma dell’impegno costante della Regione nella tutela di un ecosistema prezioso per Grosseto e per tutta la Toscana.