ORBETELLO – Il caso Orbetello ha ormai preso campo nel dibattito nazionale, e dopo la trasmissione di Flores dell’argomento si sta appropriando la satira. Iniziano a fiorire i meme e con la Giallappa’s anche la prima parodia (durante il Giallapashow su Tv8).

Marcella Bella (interpretata dalla comica Brenda Lodigiani) è M la figlia del secolo, e questa volta canta una versione “rivisitata” di Montagne verdi in cui fa riferimento al gerarca fascista Italo Balbo, a cui il comune ha deciso di intitolare l’idroscalo.

«Mi ricordo faccette nere e la marcia quella su Roma, con l’amico mio di Orbetello, un gerarca col manganello» canta la finta Marcella Bella, con tanto di scritte in sovraimpressione in cui la U è sostituita dalla V come nei manifesti fascisti.