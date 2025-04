SORANO – Domenica 4 maggio alle 10.30 il Comune di Sorano inaugura il rinnovato Belvedere “La Crocina”. L’evento rappresenta un momento importante per la comunità, all’insegna della tradizione, della spiritualità e della valorizzazione del territorio.

Il programma della giornata prevede il taglio del nastro e l’intervento del sindaco di Sorano, Ugo Lotti. A seguire, il parroco di Sorano impartirà la benedizione della Croce e delle campagne circostanti, concludendo la cerimonia con la tradizionale processione del Crocifisso. Durante tutta la mattinata, il corpo bandistico “Giuseppe Verdi” di Sorano accompagnerà l’evento con la sua musica.

«Siamo orgogliosi di restituire alla nostra comunità un luogo così significativo come il belvedere ‘La Crocina’, un punto di riferimento storico e spirituale per tutti i soranesi – dichiara il sindaco –. Questo intervento rappresenta non solo la cura del nostro patrimonio, ma anche un atto di amore verso le nostre radici e la nostra identità».