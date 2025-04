GROSSETO – C’è stato un tempo in cui la Maremma era sinonimo di natura selvaggia, cavalli bradi, silenzi pieni di vento e storie di frontiera. Un tempo in cui bastava la parola “Maremma” per evocare fascino e rispetto. Oggi, invece, pare che ci siamo messi in fila anche noi, con il secchiello e l’ombrellone, a inseguire il turismo balneare da catalogo. Lo stesso che trovi a centinaia di chilometri da qui, magari con più servizi, magari con meno zanzare.

Il punto non è che il turismo balneare sia il male assoluto. Porta gente, porta incassi – almeno nei mesi estivi – e fa girare qualche economia. Ma porta anche precarietà, saturazione, servizi insufficienti e un’esperienza che, se non è ben pensata, rischia di diventare tutto fuorché “memorabile”. Perché – diciamocelo – non siamo attrezzati per un turismo di massa. E forse non dovremmo nemmeno volerlo essere.

Del resto, i numeri parlano chiaro: secondo il World Economic Forum, il turismo di massa genera il 60% dei flussi concentrati su appena il 10% delle destinazioni globali, creando sovraffollamento, danni ambientali e un impoverimento dell’esperienza. E paradossalmente, il 70% di questi turisti spende poco e resta poco: proprio quello che in Maremma non possiamo permetterci.

Quello che manca è soprattutto uno storytelling degno della nostra terra. Perché se c’è un asset che non possiamo dimenticare è proprio la nostra natura selvaggia. Quella vera, quella che non si inventa e non si copia. Quella che, se valorizzata con intelligenza, può attrarre viaggiatori in cerca di autenticità, avventura, libertà. E portarli da noi anche in primavera, in autunno, e magari farli tornare.

Ed è qui che entrano in gioco gli imprenditori locali. Agriturismi, cantine, guide ambientali, artigiani, ristoratori, gestori di strutture ricettive: chi meglio di voi può raccontare questa Maremma che non si trova su Booking? Non aspettate il miracolo dal Comune o dalla Regione perché non è loro compito. Loro possono raccontarvi, ma voi dovete trovare una vostra identità. Il vero marketing, oggi, lo fanno le storie vere, le esperienze pensate bene, il passaparola generato da chi vive un momento autentico. E voi potete (anzi, dovete) essere i registi di questo racconto collettivo.

E attenzione: il marketing serve eccome. Ma non è più tempo di brochure patinate o slogan generici. Oggi il marketing efficace è quello che racconta l’autenticità, che mostra la verità con orgoglio, che fa venire voglia di mollare tutto e partire per una camminata tra le colline, o per una cena in un casale sperduto. Un marketing che non crea finzione, ma valorizza l’essenza.

E non è un’utopia da poeti. Guardiamo all’estero:

La Francia ha investito nel turismo rurale e sostenibile, puntando su territori come Aveyron, Dordogna, Ardèche. Il risultato? +32% di presenze nelle aree rurali e una spesa media per visitatore superiore del 18% rispetto al turismo balneare.

ha investito nel turismo rurale e sostenibile, puntando su territori come Aveyron, Dordogna, Ardèche. Il risultato? +32% di presenze nelle aree rurali e una rispetto al turismo balneare. La Scozia ha costruito la sua narrazione turistica sul paesaggio brullo, i castelli in rovina e i cieli infiniti, con una crescita delle aree interne del 25% in dieci anni.

ha costruito la sua narrazione turistica sul paesaggio brullo, i castelli in rovina e i cieli infiniti, con una crescita delle aree interne del 25% in dieci anni. L’ Islanda ha fatto del “wild” una religione: campeggi esperienziali, escursioni nella natura estrema, glamping in mezzo al nulla. Risultato: +48% di presenze, soprattutto fuori stagione.

ha fatto del “wild” una religione: campeggi esperienziali, escursioni nella natura estrema, glamping in mezzo al nulla. Risultato: +48% di presenze, soprattutto fuori stagione. Il Portogallo, con il progetto “Dark Sky Alqueva”, ha creato turismo dove prima c’era solo buio. Letteralmente. Oggi l’astro-turismo genera milioni di euro e nuovi posti di lavoro in aree totalmente rurali.

E i numeri globali lo confermano. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, il segmento nature-based tourism è cresciuto del 20% in più rispetto al turismo tradizionale negli ultimi dieci anni. E non solo porta visitatori: spende di più, si ferma più a lungo e genera valore per l’intero tessuto locale, non solo per i grandi hotel.

Non servono investimenti faraonici, ma visione, coerenza e un pizzico di coraggio. Serve offrire qualcosa che resti nel cuore – una notte in una yurta in mezzo al bosco, una pedalata in una ciclabile tra gli oliveti, un laboratorio di cucina maremmana raccontato da una nonna vera. E serve raccontarlo bene: sui social, nei siti, ma soprattutto nella qualità dell’accoglienza.

Perché essere wild non è restare indietro. È saper usare quello che siamo per differenziarci. È scegliere di essere veri, non di massa. È capire che meno turisti ma più felici, più coinvolti, più “locali”, possono significare più valore per tutti. Anche e soprattutto per chi qui ci vive.

Forse è tempo di smettere di rincorrere il modello “Rimini” e tornare a essere quello che siamo sempre stati: un angolo di mondo dove la natura parla più forte degli spot, e dove ogni sentiero può diventare un’esperienza, ogni silenzio un racconto.

Serve coraggio, serve visione. Ma soprattutto serve una cosa: smetterla di vergognarci del fango, del silenzio, del vento. E cominciare a venderli bene.

Marketing Antipatico

Marco Gasparri, 49 anni, è il Managing Director di Studio Kalimero. Formatosi nel settore del marketing, dalla fine degli anni Novanta si dedica con successo a costruire percorsi per dare valore alle imprese e può contare su un’esperienza con centinaia di aziende nel pubblico e nel privato. Creativo, poliedrico e razionale, ha collaborato con agenzie nazionali, ha lavorato in Toscana e in Italia e ha dato vita nel 2000 a Studio Kalimero, riuscendo sempre ad anticipare le istanze economiche della società e a creare servizi e prodotti adatti al mercato.

Formatore, spin doctor, consulente politico, marketing strategist, esperto in tecniche di comunicazione, business coach, ha firmato numerosissime campagne di successo.