ORBETELLO – Il caso 25 aprile ad Orbetello è stato argomento di dibattito su La7 nella trasmissione di Giovanni Flores DiMartedì.

Ospite il giornalista del Corriere della Sera Sergio Rizzo che ha ripercorso la vicenda apostrofandola come «la cosa più clamorosa successa questo 25 aprile».

«Il sindaco Andrea Casamenti, discepolo dell’ex sindaco Rolando Di Vincenzo che era legatissimo ad Altero Matteoli ministro di destra, non ha concesso all’Anpi l’utilizzo di un parco per fare una spaghettata antifascista. Né che si festeggiasse questa giornata, e neppure che si facesse musica all’insegna della sobrietà».

«Ossia tu vieti all’Anpi di fare manifestazione su un posto che tu vorresti intitolare ad un gerarca fascista, quel Balbo che è stato uno dei quadrumviri della marcia su Roma, un gerarca tra i più violenti mandante di omicidi. Comandante della milizia volontaria, capo squadrista, ha assaltato, picchiato, distrutto camere del lavoro, sedi del partito socialista e delle leghe contadine. I suoi uomini uccisero, tra gli altri, don Minzoni e Natale Gaiba».

«L’intitolazione a Italo Balbo è stata approvata – prosegue Rizzo – e ora sta in Prefettura in attesa. Il prefetto, Paola Berardino, è la moglie di Matteo Piantedosi, ministro dell’interno, ed ha dato già il via libera all’intitolazione di una strada a Giorgio Almirante».

Il sindaco, Andrea Casamenti, sul proprio profilo facebook ha commentato: «Peccato non fossi presente in trasmissione. Sarebbe stata un’ottima occasione per chiedere notizie, oltre che del suolo, anche del pagamento della pubblicità per i manifesti che i comuni mortali pagano tutti quando fanno manifestazioni. Sarà per la prossima volta».

A questa domanda del sindaco risponde però Claudia Innocenti, che fa parte del direttivo Anpi Costa d’Argento: «Abbiamo anche la ricevuta dei pagamenti fatti. Manifesti e non solo. Abbiamo anticipato mille euro, per suolo pubblico e piano della sicurezza, abbiamo fatto tutti i passaggi richiesti dagli uffici amministrativi del Comune, avevao l’autorizzazione scritta del direttivo del Bocciodromo, visto che l’area è stata data in concessione dal Comune a un’associazione e questa associazione aveva dato parere positivo anche all’uso della cucina».

«Tra l’altro la decisione di negare l’autorizzazione ci è stata comunicata il 24, ossia il giorno prima di quella che, lo ricordo, è una festa nazionale, e noi non siamo un partito politico ma un’associazione». Poi Innocenti precisa: «Peraltro, di questa delibera di Giunta che negherebbe l’uso dell’area non c’è al momento traccia all’albo. Ci è stata fatta una multa su una delibera che non c’è, nonostante la Giunta si sia riunita in maniera urgente per discutere di questa cosa».

«Noi abbiamo rispetto per istituzioni ma in questo caso abbiamo dovuto essere disobbedienti. Del resto, lo hanno fatto anche i partigiani a suo tempo».