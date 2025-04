GROSSETO – Alcuni sono stati a scuola insieme, altri si conoscono solo sui social, e altri ancora non si sono mai visti. Ciononostante in molti si troveranno in Maremma per un week-end all’insegna dei ricordi e dell’amicizia.

Tutto è nato grazie ad un gruppo Facebook che sta crescendo: “Unisciti a noi.. 1957 in Maremma“. Tutte le persone hanno in comune di essere nate nel 1957.

“Si tratta di un gruppo fondato per persone che credono fermamente nell’amicizia – raccontano gli organizzatori -, e allo stesso tempo arricchire le conoscenze mediante ricordi della nostra infanzia, dell’ anno 1957 e del vivere quotidiano. Arriverà gente da ogni parte d’Italia, anche un modo per far conoscere il territorio della Maremma.

Alcuni arriveranno qualche giorno prima per visitare il nostro territorio».