FOLLONICA – Si è conclusa con grandi soddisfazioni per la Lega Navale Italiana di Follonica la tappa napoletana dell’Italia Cup Master ILCA, regata valida per la qualificazione al Campionato del Mondo ILCA Master 2025 di Formia. Oltre 130 gli atleti in gara che hanno animato le acque del Golfo di Napoli, ma è stato il follonichese Stefano Meciani a rubare la scena: con un secondo posto nella classe ILCA 7, ha conquistato ufficialmente il pass per i Mondiali. Guidati dall’allenatore Lorenzo Cacialli, gli atleti della LNI Follonica hanno dimostrato grande competitività, conquistando due buoni piazzamenti nella classe Ila 6: David Nocchi si è piazzato 18esimo e Sandro Ciliegi 31esimo. Entrambi rimangono in corsa per la qualificazione mondiale e avranno un’altra occasione nella prossima tappa dell’Italia Cup Master, in programma a Civitanova Marche dal 23 al 25 maggio.

“Stefano ha scritto una pagina importante per il nostro club – commenta Fausto Meciani, Presidente della LNI Follonica – ma anche David e Sandro stanno dimostrando un valore straordinario. Siamo certi che con lo stesso impegno potranno centrare l’obiettivo nella prossima regata. Follonica continua a distinguersi nel panorama velico nazionale”.

Tutti gli occhi sono ora puntati su Civitanova Marche, dove gli azzurri cercheranno di unirsi a Stefano nella spedizione verso i Mondiali di Formia. Intanto, la Sezione si prepara a sostenere i suoi campioni con l’entusiasmo di sempre.