MANCIANO – Dal 30 aprile al 3 maggio 2025, il Comune di Manciano ospita una delegazione ufficiale proveniente dalla città gemellata di Nyons, nella regione della Drôme, in Francia. Il gemellaggio tra Manciano e Nyons, attivo da diversi anni, rappresenta un importante ponte di amicizia e collaborazione tra due comunità accomunate dalla valorizzazione delle proprie tradizioni, della cultura e del patrimonio enogastronomico.

La delegazione francese sarà guidata dal sindaco Pierre Combes e sarà composta anche dagli assessori Odile PiloZ e Pascal Lantheaume, da Loris Marconi e da Magali Zandrini, rispettivamente presidente e membro del neonato Comitato gemellaggio della città francese.

Ad organizzare la visita è stato il neonato comitato per i gemellaggi istituito dal Comune di Manciano che vede come presidente l’assessore Daniela Vignali, vicepresidente Vittorio Babbanini, segretario Barbara Cannarsa e Maddalena Totarelli tesoriere, più altri cittadini e membri delle associazioni locali.

Dopo l’arrivo del gruppo, mercoledì 30 aprile, la visita entrerà nel vivo giovedì con la celebrazione del primo maggio organizzata in collaborazione con la Cgil, Arci Manciano e le delegazioni Anpi di Manciano e Pitigliano-Sorano. Dopo il pranzo in un ristorante locale, gli ospiti francesi saranno ricevuti in Comune per i saluti ufficiali da parte dell’Amministrazione. Nel pomeriggio, parteciperanno al Cheese Saturnia, dove è prevista anche la cena.

Venerdì 2 maggio sarà dedicato al relax e alla scoperta delle eccellenze del territorio: la delegazione visiterà le Terme di Saturnia per una giornata di benessere, seguita da una cena tipica e da una visita guidata al borgo medievale di Montemerano.

Sabato 3 maggio si aprirà con un incontro tra la delegazione e le associazioni sportive locali al Palazzo comunale. A seguire, il gruppo francese parteciperà ad una cooking class dedicata alla preparazione di piatti tradizionali mancianesi come i ciaffagnoni, i chiusoni all’agliata e i cantucci con vin santo, seguita da un pranzo conviviale. Nel pomeriggio è prevista una visita al centro storico di Manciano, prima di partire per un’escursione a Pitigliano, e con una cena sulle antiche mura della città.

Durante il soggiorno, sarà offerta anche la possibilità di visitare un birrificio locale.

«Questo gemellaggio – dichiarano congiuntamente il sindaco di Manciano Mirco Morini e l’assessore Daniela Vignali – è molto più di un semplice patto istituzionale: è una relazione viva, che si alimenta di esperienze condivise, di scambi umani e culturali, e di un impegno concreto nel costruire un’Europa delle comunità. Accogliere Nyons significa aprirci al dialogo, alla conoscenza reciproca e a nuove prospettive di collaborazione, nel segno dell’amicizia e della bellezza dei nostri territori. Ringraziamo l’Amministrazione e tutta la comunità di Nyons».