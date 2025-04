CASTEL DEL PIANO – Il giovane pilota amiatino Daniele Tonelli, originario di Castel del Piano, ha conquistato la vittoria nella prima tappa del campionato italiano di motociclismo Flat track, disputata lo scorso fine settimana.​

Il Flat Track, noto anche come Dirt Track, è una disciplina motociclistica spettacolare che si corre su circuiti ovali in terra battuta, percorsi in senso antiorario. Le moto utilizzate sono dotate di ruote da 19 pollici e gomme con tassello di 6 mm di profondità massima, e possono raggiungere velocità di punta di 200-220 km/h, soprattutto nei circuiti di tipo “Mile” .​

Dopo il successo nella prima tappa del campionato italiano, Daniele Tonelli è pronto a confrontarsi con i migliori piloti del mondo nel Campionato Mondiale Flat Track 2025, organizzato dalla FIM. La competizione prenderà il via il prossimo 25 maggio a Terenzano (Italia), per poi proseguire con tappe in Germania, Croazia, Ungheria e Repubblica Ceca .​

Il calendario del Campionato Mondiale Flat Track 2025 prevede le seguenti tappe:​

25 maggio – Terenzano (Italia)

14 giugno – Meissen (Germania)

12 luglio – Donji Kraljevec (Croazia)

23 agosto – Scheessel (Germania)

13 settembre – Vasad (Ungheria)

20 settembre – Pardubice (Repubblica Ceca)​