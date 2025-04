GROSSETO – Il comitato regionale Fip ha ufficializzato il calendario dei quarti di finale del girone B del campionato di Divisione regionale 1. Confermato innanzitutto l’abbinamento tra il Centro Minibasket Valbisenzio, terzo nella regular season, con 38 punti, e la Gea Basketball Grosseto, sesta classificata a 34 punti. I ragazzi di Marco Santolamazza debutteranno in gara1 dei playoff domenica prossima, 4 maggio alle 18 sul campo di Vaiano, per poi tornare in campo mercoledì 7 maggio alle 21 al Palasport di via Austria ed eventualmente domenica 11 maggio alle 21 in casa.

Una serie che si presenta impegnativa per il quintetto grossetano (battuto due volte con molte recriminazioni nella regular season), anche se le prestazioni fornite nelle ultime settimane lasciano ben sperare Furi e compagni.

Il quadro completo dei Quarti di finale: gara1 domenica 4/5, gara2 mercoledì 7/5, ev gara3 domani 11/5: Virtus Certaldo-Basket Poggibonsi, Basket Asciano-Pol. A. Galli San Giovanni Valdarno, Centro Minibasket Valbisenzio-Gea Grosseto, Monteroni-Montespertoli (gara2 giovedì 8/5).