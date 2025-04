ORBETELLO – Quando hanno fermato l’auto i tre occupanti hanno tentato la fuga ma due di loro sono stati fermati dagli agenti della polizia stradale.

Due giorni fa la pattuglia della stradale di Orbetello ha fermato un’auto sull’Aurelia. Quando la vettura si è fermata i tre occupanti hanno tentato la fuga. Uno è fuggito lasciando cadere un involucro di 15 grammi di cocaina, mentre gli altri due sono stati fermati. Addosso avevano 40 grammi di cocaina ed eroina.

Si tratta di tre tunisini di 35, 30 e 29 anni, tutti domiciliari a Grosseto. In auto c’era anche un bilancino di precisione. Per i due fermati è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e oggi c’è stata l’udienza per direttissima. Per uno dei due sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per l’altro è scattato il rimpatrio.

Il terzo straniero è stato identificato ma non ancora rintracciato. Sul posto è intervenuta la squadra di polizia giudiziaria della stradale e la pattuglia di Orbetello.