Foto di repertorio

GROSSETO – A tre anni dal successo di Margini, vincitore del Premio del pubblico alla Settimana internazionale della critica di Venezia e candidato a due David di Donatello e a tre Nastri d’Argento, dal prossimo 2 maggio la Maremma torna a essere un set cinematografico grazie all’opera seconda di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, “Caro Mondo Crudele”, prodotta da dispàrte, Mompracem e Fandango, con Rai Cinema e in collaborazione con Movimenti.

Le riprese previste ad Albinia, oltre ad alcune scene in programma anche nel comune di Orbetello, Grosseto, Roccastrada e Gavorrano, per un’opera che, spiegano gli autori, “vuole raccontare questi luoghi (i nostri luoghi, perché noi qui siamo nati e cresciuti) per quello che sono, senza mitizzarli né banalizzarli. Semmai cercando di cogliere l’essenza di quello che secondo noi è un bellissimo posto qualunque”.

La promessa di tutti – autori e produttori – è di portare sotto i riflettori un pezzo d’Italia spesso trascurato: ma, continua la produzione, “lavorando in sintonia con il territorio e i suoi abitanti, che già ai tempi di Margini ci hanno dimostrato supporto e affetto, e che vogliamo ringraziare sin da ora per la vicinanza che siamo sicuri ci dimostreranno anche stavolta”.