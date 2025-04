FOLLONICA – “Negli ultimi 15-20 giorni numerosi cittadini della zona di Cassarello, a Follonica, hanno segnalato la presenza di odori sgradevoli nell’aria, riconducibili all’attività del depuratore”. Ad affrontare il tema è il sindaco Matteo Buoncristiani dopo i cattivi odori delle ultime settimane.

“Le segnalazioni, in particolare nelle ore serali, sono arrivate direttamente a me, ai colleghi della Giunta e agli uffici comunali, evidenziando un disagio diffuso che, purtroppo, si ripresenta ciclicamente ogni anno – prosegue il sindaco -. Siamo pienamente consapevoli del fastidio che questa situazione comporta e condividiamo la preoccupazione dei residenti. È inaccettabile che, nonostante le segnalazioni e le richieste avanzate nel tempo, non siano ancora stati adottati interventi strutturali risolutivi”.

“Informo che è già fissato un incontro con i vertici dell’Acquedotto del Fiora, gestore dell’impianto, che si terrà il 12 maggio – annuncia il sindaco -. In quella sede chiederemo ancora chiarimenti puntuali e l’attivazione di misure efficaci per garantire la qualità dell’aria e la vivibilità della zona. Voglio inoltre sottolineare l’impegno diretto del consigliere Sandro Marrini, che sta seguendo la questione in prima persona con grande attenzione e senso di responsabilità. Da tempo si sta battendo affinché questo problema venga affrontato in modo definitivo, e continuerà a farlo con determinazione”.

“L’amministrazione comunale resta al fianco dei cittadini e continuerà a vigilare affinché vengano rispettati gli standard ambientali e igienico-sanitari che la nostra città merita – conclude -. Sarà nostra cura informare la cittadinanza sugli sviluppi dell’incontro e della situazione”.