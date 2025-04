MONTE ARGENTARIO – Controlli antidroga all’Argentario dove i carabinieri hanno tenuto d’occhio sia i paesi che le zone boschive. Se in paese gli uomini dell’Arma hanno intercettato e segnalato alla prefettura sette assuntori, gente del posto in possesso di quantità di hashish e cocaina per uso personale, nei boschi sono invece arrestati due spacciatori.

La scorsa settimana, infatti, i militari hanno scoperto due giovani stranieri che avevano creato un bivacco di fortuna da dove spacciavano dosi di cocaina e hashish.

Per loro, individuati e braccati dagli agenti, è scattato l’arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Nel bivacco, smantellato dall’azienda “Sei Toscana” al termine delle operazioni di polizia, sono stati trovati circa 800 euro in contanti, 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi da spacciare e 20 grammi di hashish.

In un’altra analoga operazione sono stati recuperati 60 grammi di cocaina, 20 di hashish e 500 euro, e poi coltelli, bilancini, torce e altro utile allo spaccio e alla sopravvivenza nel “covo”.