GROSSETO – “Grazie al lavoro di dialogo di Forza Italia sul territorio e dentro le istituzioni regionali, per la provincia di Grosseto sono arrivati importanti contributi per opere che attendevano da tempo di essere finanziate. Dall’ultima variazione di bilancio, sono stati stanziati fondi a sostegno dell’attività e della gestione straordinaria della laguna di Orbetello”. Lo dichiarano il segretario provinciale di Forza Italia Grosseto, Roberto Berardi, e il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale.

“In questo bilancio ci sono numerosi interventi a favore dei diversi territori e aree della Toscana, e questa è una cosa positiva che è stata ottenuta anche grazie al lavoro determinante di Forza Italia – aggiunge Stella -. Abbiamo votato alcune parti di questa variazione di bilancio, perché siamo convinti che ci sono interventi positivi, che fanno il bene della Toscana. Mentre non abbiamo votato tutte quelle parti del documento che riteniamo negative”.