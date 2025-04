GROSSETO – Alla fine la maggioranza ha tenuto e dopo le tensioni delle nomine delle partecipate, il centrodestra ha ritrovato la sua compattezza approvando uno degli atti fondamentali dell’amministrazione, il rendiconto del 2024. Eppure all’inizio della seduta niente era stato dato per scontato. Prima un ritardo nell’avvio dei lavori in attesa del numero legale, poi una lunga discussione sulla ormai nota “mozione Gori” con una lunga contestazione da parte della minoranza sull’ammissibilità degli emendamenti presentati dalla maggioranza. Per più di tre ore il consiglio è rimasto bloccato proprio su questo punto non trovando una sintesi, ma andando avanti a colpi di maggioranza e sospensioni.

Nel primo pomeriggio poi i lavori sono proseguiti con il voto sul rendiconto che è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione.

Per quanto riguarda la partita delle “partecipate” ci sono alcuni rumors sui possibili problemi che riguarderebbero la delibera di nomina degli amministratori di Sistema. Dovrebbe trattarsi di alcuni errori formali, che hanno di fatto impedito una prima riunione del Cda in attesa di eventuali chiarimenti.