GROSSETO – In occasione del primo maggio, Festa del lavoro e dei lavoratori, l’Istituto Leopoldo II di Lorena si fa promotore di un intervento inclusivo d’arte contemporanea dal titolo “Tra terra e cielo”. Un’installazione di 17 pali di legno capofila per l’impianto viticolo dell’azienda agricola scolastica trasformati in matite colorate dipinte con il tricolore.

Con questa installazione, spiega il prof Giovanni D’Onofrio, si vuole rappresentare “non solo la forza della cultura attraverso lo scrivere, ma soprattutto l’impegno istituzionale dell’istituto nella formazione ed educazione dei giovani senza distinzione alcuna tra loro, superando qualsiasi limite per garantire a tutti, a partire dai più fragili, le stesse opportunità a esprimere il proprio potenziale. E così divenire la speranza della nostra nazione, affratellata da un’unica bandiera nei valori dei padri fondatori e oggi simbolo della nostra Repubblica fondata sul lavoro, divenendo di buon auspicio per tutti gli studenti ed in particolare per i diplomandi della comunità grossetana”.

Il progetto, ideato e realizzato dal prof Giovanni D’Onofrio con gli studenti del professionale agrario dell’Isis Leopoldo II di Lorena, è una vera e propria opera d’arte site specific permanente visitabile come attrattiva estetica e culturale, che oltre a valorizzare la vigna didattica si lega alle sperimentazioni creative del docente per favorire l’inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali.