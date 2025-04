CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sconfitta amara per la Blue Factor nel campionato di serie B: il Castiglione al pala Forte, avanti per 3-0, si fa rimontare dai rossoblù padroni di casa che alla fine vincono per 6-3. Una gara iniziata bene per i bianco celesti capaci di colpire con rapidi contropiedi: doppietta di Faelli e centro di Santoni. Poi però facchini accorcia e un aggancio di Nerozzi provoca il tiro libero che Tommaso Giovannelli trasforma. Nella ripresa il pari in mischia di Frosina, e il Forte poi passa in vantaggio e allunga nel finale. Castiglione al terzo posto in classifica ma comunque qualificato alle finali nazionali di categoria.

Serie B girone E

Canniccia Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 6-3

CANNICCIA FORTE DEI MARMI: Giulio Bacci, (Matteo Manfredi); Lorenzo Giovannelli, Tommaso Giovannelli, Piercarlo Cacciaguerra, Federico Frosina, Francesco Bertonelli, Samuele Barsaglini, Fabio Lossi, Matteo Facchini. All. Andrea Facchini.

BLUE FATCO CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shareef); Roman Matteucci, Brando Santoni, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Michele Nerozzi, Giulio Donnini, Francesco Cornacchini, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETI: pt (2-3) 1’48 e 8’13 Faelli (C), 11’28 Santoni (C), 13’52 Facchini (FM), 23’22 pp T.Giovannelli (FM); st 13’59 Frosina (FM), 17’53 e 24’22 T.Giovannelli (FM), 24’55 L.Giovannelli (FM).

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2 – 9-5

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7 – 4-1

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2 – 4-4

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 13-3 – 4-13

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4 – 6-3

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11 – 6-10

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4 – 1-6

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11 – 4-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3 – 9-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1 – 3-5

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3 – 3-6

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8 – 4-18

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7 – 4-8

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 6-5 – 3-4

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3 – 9-10

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi 4-15 – 1-5

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-2 – 6-8

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio 6-3 – 7-5

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato 18-1 – 19-4

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11 – 6-6

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-2 – 9-6

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi 3-6

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio 4-4

Spv Viareggio-Cp Grosseto 5-6 – 5-8

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio 11-0

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione 3-18

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-7

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio 6-7

Classifica

Forte dei Marmi (13) 34 punti; Pumas Viareggio (13) 30; Hc Castiglione (13) 29; Rotellistica Camaiore (13) 18; Cp Grosseto (13) 16; Cgc Viareggio (13) 11; Spv Viareggio (13) 8; Prato (13) 5