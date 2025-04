FOLLONICA – “Torna l’attesissimo appuntamento con il Grand Prix Città di Follonica, giunto alla sua quinta edizione. Dall’1 al 4 maggio, il Palagolfo di Follonica (via Raffaello Sanzio) ospiterà una spettacolare competizione di danza sportiva patrocinata dal Comune di Follonica, in collaborazione con il Cibs (Comitato italiano ballo sportivo) e l’Ido (International dance organization)”, annuncia il sindaco Matteo Buoncristiani.

L’evento vedrà in pista oltre 4mila esibizioni, distribuite su tre piste e due campi gara, con atleti dai 4 ai 60 anni, provenienti da tutta Italia e da sette paesi stranieri (Francia, Grecia, Lettonia, Montenegro, Polonia, Ungheria, Ucraina). Il programma si articola in quattro giornate dedicate a diverse discipline:

• giovedì 1: danze caraibiche (coppie, solo, bachata, salsa…);

• venerdì 2: street dance (hip hop, battle, disco dance…);

• sabato 3 e domenica 4: danze accademiche (classica, modern, jazz) e coreografiche (latin style, free style, gruppi…).

Sabato sera sarà il momento clou, con la Evening Session: un gala di eleganza e talento in cui i migliori ballerini si sfideranno per aggiudicarsi il prestigioso Grand Prix Trophy. In palio per alcune categorie anche borse di studio, premi in denaro e trattamenti defaticanti offerti da DiBiase – Scuola Massaggi. Non solo una gara, ma una vera festa della danza, con la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali, media, tv e giornali.

L’organizzazione è come sempre curata dalla scuola di danza Odissea 2001 di Grosseto, diretta dal maestro Massimo Grifoni. A coordinare la manifestazione sarà la maestra Alessia Barni, entusiasta di accogliere a Follonica una grande comunità fatta di ballerini, coach, famiglie e appassionati, che daranno energia e colore alla città, coinvolgendo anche ristoratori e albergatori del territorio.