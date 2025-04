MANCIANO – Il Comune di Manciano, insieme alla Consulta per il sociale, alla Cgil, all’Arci Manciano e alle sezioni di Manciano e Pitigliano-Sorano dell’Anpi, organizza per il primo maggio 2025 una giornata speciale di celebrazioni, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia e della Festa dei lavoratori.

Non solo: l’evento sarà anche un modo per celebrare l’amicizia con il comune francese Nyons, con cui Manciano è gemellato. Saranno infatti presenti il sindaco Pierre Combes e una delegazione di cittadini ospiti della comunità mancianese per alcuni giorni.

La giornata si aprirà alle 9 con il tradizionale rinfresco offerto dallo Spi-Cgil alla Camera del Lavoro, in via Circonvallazione Nord 39/b. Successivamente, alle 10, le delegazioni si raduneranno in piazza Garibaldi da dove partirà il corteo cittadino, accompagnato dalle note della Filarmonica “Verdi” di Montemerano. Il corteo attraverserà le vie principali del paese — piazza Garibaldi, via Morvidi, via XX Settembre, via Marsala, piazza della Pace e via Gramsci — per raggiungere il monumento ai Caduti per la Libertà.

Alle 11.30 è prevista la deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti. Seguiranno gli interventi istituzionali di Mirco Morini, sindaco di Manciano, e di Pierre Combes, sindaco di Nyons. Porteranno inoltre il loro contributo Lucio Niccolai per l’Anpi di Manciano, Cinzia Tomassoli per la Consulta per il sociale e le politiche giovanili, Donatella Pozzi per Arci Manciano e Cristoforo Russo della Cgil di Grosseto. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà all’interno dei locali delle Stanze, in via Cavour 6.

A partire dalle 13, la giornata proseguirà con un momento conviviale: al centro di aggregazione La Pesa, in via Circonvallazione Sud, è previsto un pranzo al sacco accompagnato da musica dal vivo.

«Il Primo maggio è una festa che unisce il valore del lavoro alla memoria della nostra Liberazione. Celebrare insieme questi ideali significa rinnovare il nostro impegno per una società più giusta, inclusiva e solidale — dichiara il sindaco Mirco Morini —. Quest’anno, l’80° anniversario della Liberazione sarà ancora più significativo grazie alla presenza del sindaco Pierre Combes e della delegazione di Nyons, città con cui condividiamo un forte legame di amicizia e di valori comuni. Sarà un momento di grande emozione e di crescita per tutta la nostra comunità».