PORTO SANTO STEFANO – Bella e sportiva anche di notte Porto Santo Stefano, che ha ospitato la straordinaria partenza della 15esima edizione de La Lunga Bolina Trofeo Banca Patrimoni Sella & C. Valido per il Campionato Italiano Offshore e per il TAT- Trofeo Arcipelago Toscano, l’ormai tradizionale regata organizzata dal Circolo Canottieri Aniene in collaborazione con lo Yacht Club Santo Stefano ha visto la partenza davanti al Comune di Monte Argentario nel Porto di Santo Stefano allo scoccare della mezzanotte di domenica 27 aprile (foto la Lunga Bolina 2025).

Il cambio dettato dalla sospensione di qualunque attività sportiva in rispetto dei funerali del Sommo Pontefice ha regalato davvero una suggestiva novità all’evento, che ha raccolto un folto pubblico sulle rive per vedere la partenza notturna illuminata di mille colori. Alessandro Maria Rinaldi, rappresentante del Circolo Canottieri Aniene che ha coordinato l’insieme di tutte le manifestazioni e Presidente del TAT- Trofeo Arcipelago Toscano, al temine della regata, con provata commozione ha dichiarato: “Una manifestazione che è cominciata nell’insegna del lutto nazionale, via via si è poi rivelata avvolta in un’atmosfera speciale e, facendoci tutti coraggio come ci ha insegnato proprio il Sommo Pontefice nel suo discorso in occasione dei valori dello sport, abbiamo appreso dai suoi insegnamenti di ‘lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, riscatto che l’attività sportiva è un percorso di vita che ci aiuta a costruire una comunità più solidale’. Grazie quindi a tutte le Autorità coinvolte, Comunali e Portuali, ai Circoli sportivi dell’Argentario, alla Croce Rossa Costa d’Argento, alle Associazioni benefiche, ai Partner dell’evento, agli armatori con i loro equipaggi ed ai Comitati di Regata, ognuno per la sua parte ma con il medesimo obiettivo, che ci hanno consentito di concludere al meglio la manifestazione e di fare una partenza notturna spettacolare in tutta sicurezza e di riproporre la domenica pomeriggio il Palio Velico in rosa in occasione della 10a giornata della prevenzione femminile all’interno del Porto della Pilarella, nell’Arena del Turchese, dove si svolge da oltre 90 anni il ben più famoso palio remiero delle 4 contrade”.

Il Comitato di Regata, valutate le condizioni meteo e visto il già confermato slittamento dell’orario e conseguente riduzione della distanza, ha optato per un percorso di circa 61 miglia: partenza in notturna alle 00:15 da Porto Santo Stefano, rotta verso le Formiche di Grosseto, quindi il passaggio attorno all’Isola del Giglio e di Giannutri, tutte da lasciare a sinistra, prima di far ritorno a Porto Santo Stefano. La scelta, dettata dalla necessità di evitare le bonacce di Montecristo, ha premiato la flotta: dopo un avvio con vento leggerissimo di 2-3 nodi, avvicinandosi alle Formiche il grecale ha rinforzato, regalando ai regatanti un’andatura brillante con punte di 10-11 nodi durante la notte.

Tutte le imbarcazioni sono arrivate entro le 14 della domenica, tra la soddisfazione generale di tutti i partecipanti. Lo Yacht Club Santo Stefano, grazie al lavoro del direttore sportivo e vicepresidente Marco Poma, ha assicurato l’efficienza dei mezzi e l’attrezzatura in mare, magistralmente organizzati dal PRO Roberto E. de Felice insieme al Presidente del comitato di regata Fabio Barrasso: un team con esperienza straordinaria che ha saputo fare le scelte coerenti nei tempi giusti. ”Il connubio Aniene/Argentario ancora una volta ha fatto bingo”, ha dichiarato Arturo Cerulli, sindaco di Monte Argentario. “Tutto perfetto, dall’organizzazione allo svolgimento delle regate, tutto secondo i canoni dell’eccellenza. Le buone condizioni meteo hanno anche dato una mano affinché tutto fosse realizzato senza intoppi. Grande cornice di pubblico che ha apprezzato e che a gran voce chiede che si continui su questo percorso e su questa indovinata cooperazione”.

Il primo a tagliare il traguardo in tempo reale è stato Arkas Sailing Team Blue Moon di Arkas Bernard, un TP52 arrivato a Porto Santo Stefano alle 8:49 che appunto si aggiudica la Line Honour. Dopo i compensi è passato alla dodicesima posizione in ORC e alla tredicesima in IRC. Il vincitore in tempo compensato Overall della Lunga Bolina 2025 in ORC è Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni dello Yacht Club Italiano, un J 122 arrivato circa un’ora dopo Arkas Sailing Team Blue Moon. È raggiunto sul podio da Tengher di Alberto Magnani, uno Swan 45 sempre dello Yacht Club Italiano, e in terza posizione da Orion-Europsat, un First 45 di Giuseppe Luca Bolognese del Circolo Velico Fiumicino.

“Davvero grazie e congratulazioni a Organizzatori e Comitato – ha dichiarato il vincitore in ORC Giancarlo Ghislanzoni – che hanno trasformato una situazione complessa in una splendida regata: la partenza notturna, molto spettacolare; un percorso che ha sfruttato al meglio tutto il vento disponibile nell’Arcipelago, con ampie opportunità di differenziare le strategie nei momenti decisivi; e ovviamente la scenografia dell’Argentario e dell’Arcipelago davvero spettacolari; anche la giornata di rispetto, e alcune rinunce che ha comportato, credo sia stata un’esperienza molto positiva”.

Nel podio della classifica IRC Overall ritroviamo alcuni nomi del podio ORC: il vincitore è Orion-Europsat con al timone Fabrizio Calvo, seguito da Calypso-Europsat, il First 40 di Andrea Orestano del Circolo Velico Roma, e in terza posizione da Tengher di Alberto Magnani. ”Sono estremamente felice di aver vinto La Lunga Bolina nell’Arcipelago Toscano, un’impresa che consideravo tra le più difficili. È stata una competizione intensa e molto tecnica, con avversari di altissimo livello, e il nostro team ha dato il massimo in ogni momento. Un ringraziamento speciale va all’organizzazione e al Comitato di Regata, che hanno curato ogni dettaglio e reso possibile questo evento. Le isole toscane sono un luogo che mi ha sempre ispirato, e vincere qui è davvero speciale”, ha detto Fabrizio Calvo, timoniere di Orion-Europsat.

Il tradizionale “Palio Velico Rosa”, Trofeo GHC Garofalo Health Care, dedicato alla 10ª Giornata Nazionale della Salute della Donna, con vele di prua rosa per sensibilizzare sulla prevenzione e cura al femminile: un evento che ha coinvolto l’intera comunità con gli spinnaker rosa nello stadio naturale di Porto Santo Stefano, quest’anno vinto dall’equipaggio del Circolo Canottieri Aniene di Enrico de Crescenzo. Continuando con le regate, i vincitori della Coastal Cruise sono Blade Runner di Vinicio Magliacani della Lega Navale Santa Marinella nel gruppo ORC e Spriz di Fabrizio Di Feo del Circolo Velico Porto Santo Stefano nella classifica in IRC. La Coastal Race, 2ª tappa del Circuito Nazionale degli Este 24, ha visto la partecipazione di 17 equipaggi partiti da Santa Marinella la mattina del 25 aprile con direzione Porto Ercole. Oggi hanno continuato con le regate tra le boe. Il vincitore della somma delle regate è stato Milù 4 di Andrea Pietrolucci (CV Fiumicino), seguito da Draghetto di Enrico de Crescenzo (CC Aniene) e da Ricca d’Este 37 della E24 Sailing Academy.

“E’ stata una edizione della Coastal Race premiata dal vento. Siamo soddisfatti di averla vinta ma voglio fare complimenti a tutti gli equipaggi, perché ci hanno dato sempre filo da torcere. Ce l’abbiamo dovuta mettere tutta per ricordargli che siamo “vecchietti” ma sempre agguerriti. Il prossimo appuntamento è all’italiano. Buon vento”, ha commentato Andrea Pietrolucci di Milù 4. Non sono mancati poi gli apprezzamenti degli sponsor della regata che hanno partecipato con tanta passione all’evento. A cominciare dall’Amministratore Delegato e DG di Banca Patrimoni Sella & C., Federico Sella , che partecipò alla 13esima edizione del Trofeo nel 2023 a bordo della barca di Andrea Fornaro e che ora per il quarto anno consecutivo affianca il Circolo Canottieri Aniene in questa regata nazionale, il quale ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi della straordinaria partecipazione alla Lunga Bolina – Trofeo Banca Patrimoni Sella & C., un evento che, anno dopo anno, riesce a trasmettere valori che sentiamo profondamente nostri: passione, determinazione e spirito di squadra. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’organizzazione impeccabile dell’evento, al Comune dell’Argentario per il prezioso supporto e al Circolo Canottieri Aniene per l’entusiasmo e la professionalità con cui, insieme, hanno reso possibile questa splendida manifestazione, e un ringraziamento anche ai nostri amici di CNP Assicura, che hanno scelto di unirsi a questa manifestazione condividendo lo stesso spirito. Sostenere eventi come questo, che coniugano sport, tradizione e territorio, è per noi e la nostra famiglia Sella un motivo di grande soddisfazione e un impegno che intendiamo rinnovare con entusiasmo.”

Anche il nuovo partner CNP Assicura, nella persona di Davide Assandri, Responsabile Marketing di CNP Assicura, presente al briefing armatori è intervenuto davanti agli armatori dichiarando : “Quando ci è stato proposto di partecipare come sponsor a questa manifestazione organizzata dal Circolo Canottieri Aniene, come CNP Assicura abbiamo colto subito l’occasione di unirci a Banca Patrimoni Sella per tre motivi. Innanzitutto per essere a fianco della Banca investendo nelle relazioni di lungo termine. In secondo luogo condividiamo con gli organizzatori l’etica dello sport e la sensibilità alle tematiche legate alla sostenibilità. Da ultimo, ma non per importanza, negli scorsi mesi abbiamo creato una nuova Gestione Separata che abbiamo inserito all’interno dei nostri prodotti chiamata CNP Spinnaker, di chiara ispirazione velica, che ha come obiettivo di dare un boost di rendimento alle nostre soluzioni di investimento assicurativo”.