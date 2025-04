GROSSETO – Attenzione Attenzione a tutti coloro che in questo periodo odiano i pollini e sono costretti stare in casa perché l’allergia li mette ko.

Oggi la puntata della rubrica la dedichiamo a voi, sperando che possiate provare alcuni rimedi naturali per contenere questa irruenta risposta che il sistema immunitario ha, provocata proprio da sostanze normalmente innocue. Possono essere di natura stagionale ma anche da altri fattori esterni come muffe, animali, alimenti e da contatto come cosmetici o metalli.

I tessuti normalmente coinvolti in questa reazione sono le mucose nasali: occhi, bronchi, e cutaneo. Le manifestazioni possono essere diverse, dello scolo de naso, congestione oculare, lacrimazione, sensazione di prurito in gola, starnuti. I rimedi che vi consiglierò sono utili per lenire i sintomi acuti, ma non possono risolvere il disordine dell’iperattività del sistema immunitario, sarebbe davvero utile farsi consigliare da un professionista competente una terapia di riequilibrio.

L’utilizzo degli oligoelementi quando siamo in piena allergia ci offrono davvero un aiuto importante:

RAME: antinfiammatorio sistemico modula la capacità reattiva dell organismo

FOSFORO: seda l’ipereccitabilità neuromuscolare per cui è prezioso quando inizia la sequela irrefrenabile di starnuti.

Per i dosaggi sarebbe utile il consiglio del professionista in base alla vs criticità ma diciamo che almeno una fiala al giorno di entrambi i rimedi per tutta la fase allergica riuscirebbe ad abbassare la reazione; a questi rimedi è opportuno abbinare l’uso dei fitoterapici specifici:

RIBES NIGRUM: ormai è un rimedio conosciuto dai più lo so ed è una soluzione davvero efficace attenuando i sintomi, è il cortisonico naturale e o può davvero sostituire; vi segnalo anche un altro gemmoderivato

ALNUS GLUTINOSA: che è un antinfiammatorio più potente proprio quando il si verificano gonfiore e rossore e si presenta del prurito, come l allergia infatti di manifesta, da sostituire al ribes nella fase cronica o addirittura abbinarli insieme o alternarli.

Vorrei segnalare anche l’EUFRASIA TM che sicuramente avrete spesso trovato nei colliri perché è la pianta regina degli occhi, e noi la utilizzeremo proprio per fare degli impacchi agli occhi diluendo un cucchiaio di TM in un bicchiere e aggiungendo pio 9 cucchiai di acqua o soluzione fisiologica. Se la vs infiammazione agli occhi è molto pronunciata aggiungetela ai rimedi sopra menzionati.

Potete anche farvi preparare una tisana a base di camomilla, eufrasia, elicriso ed echinacea nella fase acuta.

Per chi vuole avere una lettura psicosomatica, l allergia esprime il tentativo inconscio di bloccare elementi sentiti come pericolosi al fini di proteggere se stessi, prorpio per la sua vulnerabilità e per questo motivo a reazione fisica è quella di difesa. Può essere una situazione attuale o del passato che pretende di essere vista, ascoltata e la persona fa qualunque cosa per allontanarla, vediamo alcune predisposizioni:

chi ha avuto o ha un rapporto conflittuale con padre o madre

chi ha un forte senso morale, innato o acquisito dall’educazione

chi ha difficoltà a sfogare la propria rabbia e aggressività

chi è reattivo nei confronti della vita stando in continuo senso di allerta come se dovesse succedere sempre qualcosa

chi ha difficoltà ad entrare in contatto con la sua parte più intima

la persona può imparare a confrontarsi con ciò che teme ed evita, può imparare a dare sfogo alla propria aggressività magari praticando attività fisica, dedicarsi del tempo e si riconciliandosi con le sue paure.

Fate attenzione anche ad alcuni alimenti da evitare nel periodo della fase acuta perché tendono ad alzare l’istamina sostanza presente nel ns corpo che regola l’infiammazione.

Attenzione a: bevande alcoliche, pesce in scatola, frutti di mare, latticini, prodotti fermentati.

A questo punto come sempre non vi rimane che fare le prove e vedere quanto meravigliosa è la natura.