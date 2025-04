GROSSETO – Aprono il 15 maggio le iscrizioni online al servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune di Grosseto: il termine per le domande è il 10 settembre.

Le istruzioni circa la procedura da seguire sono disponibili alla pagina web https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/servizio-mensa/. Il Comune invita a seguire le linee guida riportate nel manuale d’iscrizione on line consultabile sul sito istituzionale.

Per il servizio di trasporto scolastico l’iscrizione on line al servizio sarà dal 15 maggio al 15 luglio. In questo caso, le istruzioni circa la procedura da seguire sono disponibili alla pagina web https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/trasporto-scolastico/.

L’accesso all’iscrizione ai servizi sara subordinato alla registrazione online presso il portale “Novaportal” tramite Spid o Cie.

Dall’indirizzo web http://grossetosc.ristonova.it/novaportal, e cliccando alla voce “Iscrizioni online”, potrete accedere alla piattaforma di iscrizione.

Le tariffe del servizio mensa e trasporto scolastico saranno stabilite in base al calcolo Isee ordinario rivolto alle prestazioni agevolate per minori, a coloro che non dichiareranno l’importo dell’Isee entro i termini stabiliti e ai non residenti sara applicata la tariffa piu alta.