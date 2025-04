GROSSETO – Il capoluogo si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: domenica 18 maggio, alle 18, il Teatro Moderno ospiterà La Gioia di Danzare, spettacolo di danza di altissimo livello con protagonisti l’étoile Nicoletta Manni e il primo ballerino Timofej Andrijashenko, stelle internazionali del Teatro Alla Scala di Milano, coadiuvati da i ballerini scaligeri.

“Un appuntamento di grande prestigio, promosso con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Grosseto, insieme a quello di altri comuni del territorio e della Regione Toscana, e organizzato da Eventi by Debora Ferretti, con produzione di Artedanza srl di Milano – dichiarano gli organizzatori -. Oltre a regalare al pubblico grossetano uno spettacolo di eccellenza, l’evento ha anche una forte finalità solidale: il ricavato sarà devoluto all’associazione Insieme in Rosa Onlus, impegnata nell’acquisto di un ecografo di ultima generazione destinato all’ospedale Misericordia di Grosseto”.

“La Gioia di Danzare rappresenta non solo un’occasione straordinaria per vivere la magia della danza, ma anche un gesto concreto di sostegno alla sanità locale e alle persone colpite da patologie oncologiche – proseguono -. A sostenere l’iniziativa anche alcune importanti realtà del territorio e non solo: Alleanza Assicurazioni (ufficio di Follonica), campeggio Baia Verde, Enegan, farmacia La Rugginosa, Gabbiano Steakhouse, hotel Granduca, Rocca di Frassinello”.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma www.mailticket.it e per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected].

“Siamo lieti di patrocinare e sostenere un’iniziativa che porta sul nostro territorio artisti di fama internazionale e allo stesso tempo contribuisce a una nobile causa – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. La Gioia di danzare unisce l’arte più alta alla solidarietà, dando al nostro pubblico l’opportunità di vivere una serata straordinaria e di aiutare concretamente la nostra comunità. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, agli sponsor e a tutti coloro che stanno lavorando per la riuscita di questo evento prestigioso”.