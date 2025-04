GROSSETO – Incidente in via Svizzera davanti all’incrocio con via Repubblica Dominicana a due passi dal supermercato Lidl.

Un’auto bianca guidata da una donna si è scontrata con una vettura nera, al volante c’era un uomo. Entrambi erano al volante senza altri passeggeri nelle proprie automobili.

L’incidente, avvenuto intorno alle ore 12:45 ha causato danni alle auto ma fortunatamente nessuno dei due conducenti sembra essere ferito.

Una delle auto, che stava marciando nella corsia in direzione di via Senegal, all’apertura dello spartitraffico ha svoltato a sinistra presumibilmente in direzione di via Repubblica Dominicana. In quel momento stava passando l’altra vettura che è finito addosso alla prima macchina.

Entrambe le vetture sono danneggiate. Sul luogo la polizia municipale per le rilevazioni