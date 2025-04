GROSSETO – Un workshop per parlare di geomarketing e dare alle aziende gli strumenti giusti per affrontare le sfide che il mercato pone davanti.

È l’opportunità che offre Confesercenti Grosseto in primis ai propri soci, ma anche alle imprese interessate, grazie alla collaborazione con la Vivarelli consulting.

Si tratta di una giornata formativa, totalmente gratuita per i partecipanti, che sarà offerta agli imprenditori maremmani. Un corso di alta formazione full-immersion che si svolgerà all’hotel Granduca dalle 14 alle 17 di lunedì 12 maggio. Il titolo del workshop è “Geomarketing il ‘quasi’ sconosciuto”.

«Come Confesercenti vogliamo fare da cassa di risonanza a questo momento formativo dedicato al tessuto commerciale del territorio – afferma il direttore provinciale Confesercenti Andrea Biondi -. Questo corso, gratuito, può fornire le competenze di base per capire quanto il geomarketing possa essere utile alle imprese nel definire al meglio i propri investimenti».

«La Vivarelli consulting ci ha proposto di sposare questa possibilità gratuita per le imprese. Saranno tre ore di formazione interattiva per le imprese coinvolte. Sarà a numero chiuso (40 posti), quindi chi vorrà partecipare potrà farlo scrivendo quanto prima a [email protected]

Ma su cosa si basa il Geomarketing? È una valutazione della popolazione, numerosità, caratteristiche, titolo di studio, livello di benessere…, a cui si aggiunge un’analisi dei competitor, geolocalizzati per aree, la capacità di attrarre il target di clientela a cui si mira, valutando anche le distanze e infine ottimizzare la proposta per ottenere il massimo per la propria area territoriale. Importante anche la complementarietà dell’offerta, per cui una tipologia di negozio, in fase di apertura, può stare bene accanto ad un’altra.

«Spesso si parla del gap con la grande distribuzione e della concorrenza che schiaccia il piccolo commercio. Ma spesso è anche un gap di competenze, perché questa analisi del mercato, nella grande distribuzione, viene fatta per ogni cosa, a partire dalla scelta di una nuova apertura, fino all’offerta merceologica. Siccome il piccolo commercio non ha le competenze per fare altrettanto, daremo delle pillole, piccole idee che possono servire a ridurre il margine di errore per gli investimenti futuri. Anche quando si parla di franchising la casa madre, prima di farti aprire, se seria ti fa un’analisi del mercato per capire se puoi aprire e che target è necessario per quella tipologia commerciale».

Tra l’altro questo strumento potrebbe spiegare i motivi dello spopolamento del centro storico. «Il Comune di Grosseto ha annunciato un bando per nuove aperture in centro – prosegue Biondi – e

un’analisi di questo genere, con gli incentivi del Comune, potrebbe essere utile per capire categorie merceologiche, problematiche, viabilità».

«La cosa più difficile per un imprenditore è decidere – afferma il marketing advisor e ceo della Vivarelli consulting Carlo Vivarelli che ringrazia Confesercenti per l’opportunità -. È l’aspetto con cui ci confrontiamo più spesso con le aziende che seguiamo. Senza strumenti, si rischia di andare a intuito. Il geomarketing è una disciplina preziosa proprio perché trasforma i dati geografici e demografici in insight utili a prendere decisioni più consapevoli, riducendo l’incertezza e aumentando l’efficacia delle strategie commerciali che si vogliono adottare».

«Molti imprenditori non conoscono affatto il geomarketing, eppure è uno degli strumenti più utili e versatili in ambito marketing – gli fa eco Francesca Pelada (Geomarketing specialist), relatrice del workshop del 12 maggio -. Conoscere da vicino questa disciplina permette di individuare con precisione il target, capire il potenziale di un territorio e ottimizzare le scelte di posizionamento e comunicazione».

Tra l’altro di recente la Vivarelli consulting si è occupata proprio di un’impresa che stava valutando di aprire in kartodromo sul territorio, più precisamente nella zona del Madonnino, ma l’analisi dei flussi di potenziali clienti avrebbe reso tale investimento rischioso e poco remunerativo. Un esempio di come un’analisi accurata abbia impedito un grosso investimento che sarebbe stato probabilmente a perdita.