GROSSETO – Eduardo Giustini contro Pezhman Seifkhani, il PalaWanni di Firenze è pronto ad accendersi per una grande notte di pugilato. Sul ring saliranno il fiorentino e idolo di casa Giustini e lo svedese Seifkhani, pronti a contendersi il titolo internazionale Ebu Silver dei pesi massimi. L’evento è sotto l’organizzazione Rosanna Conti Cavini, in collaborazione con la Pugilistica grossetana Umberto Cavini, del presidente Fabrizio Corsini, e il Comune di Firenze.

Svolte regolarmente le operazioni di peso presso l’hotel Delta Florence. Alla bilancia il fiorentino Eduardo Giustini, ha fatto registrare 96,5 chilogrammi, mentre lo svedese Seifkhani si è attestato sui 112,7. Giustini, che fa parte del team Conti Cavini sotto la gestione della manager Monia Cavini, ha un record di 17 successi e tre sconfitte. Avrà al suo angolo il maestro Leonardo Turchi, che da sempre lo segue, e punterà anche sulla spinta del pubblico di casa per superare un quotato avversario come Seifkhani, che a referto vanta sedici vittorie e una sola sconfitta. La serata del 30 aprile sarà aperta da quattro confronti di pugilato olimpico che vedranno in azione i ragazzi della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini di Grosseto e Follonica, diretti dai i tecnici Simone Giorgetti, Luigi Forni e Federico Duranti.

Il primo a salire sul ring sarà Antonio Marciano che affronterà Francesco Monno della Boxe Luminati nella categoria 66 chilogrammi under 15. Kim Cavallo incrocerà i guantoni con Carlo Ferrari della Pugilistica Pratese, nella categoria 60 chilogrammi under 19. Per gli elite 60 chilogrammi si affronteranno Dkhil Marwan e Bryan Francesconi della Boxe Giuliano. Infine, per gli elite 71 chilogrammi, Lorenzo Duranti se la vedrà con Giordano Pighini della Boxe Stiava. Molto interessante anche il sottoclou della riunione, con due match professionistici, in cui saranno protagonisti i pugili gestiti dalla manager Monia Cavini. Nei pesi piuma, Thomas Ruga sarà opposto all’inglese Luke Joseph Grainger, tra i mediomassimi toccherà a Miguel Bachi, contro Andrea Cannoni. Entrambi i match si svolgeranno sulla distanza di sei riprese.