MAGLIANO IN TOSCANA – Senza linea fissa dal 13 febbraio, senza copertura internet, di fatto isolati dal mondo visto che i cellulari nella zona prendono poco e comunque non in casa. Problema in più visto che chi ci ha contattati è disabile e ha difficoltà a muoversi e uscire fuori casa per telefonare.

«Tutte le volte che chiamo l’operatore telefonico per segnalare il guasto mi sposta l’intervento alla settimana successiva. L’ultima data era il 28 aprile. Ma la situazione non è cambiata e ora mi dicono che non sanno quando interverranno».

Gabriella è scoraggiata. Vive in un ex casello ferroviario tra Grosseto e Orbetello, nel comune di Magliano in Toscana. «Siamo solo due unità abitative qui» racconta.

«Io essendo disabile passo molto tempo a letto, ho una smart tv, ma non posso aggiornarla più perché non ho internet. Ho il cellulare, ma per telefonare devo uscire di casa. Sto continuando a pagare regolarmente le bollette, anche se non usufruisco del servizio, mi dicono che mi rimborseranno, ma le bollette sono intestate a mio marito, che è morto, e quindi non potrò poi riscuotere il rimborso. Ma il problema più grosso resta comunque il fatto di essere risolati e non poter telefonare. E soprattutto di non avere una data vera e precisa in cui il problema verrà risolto».