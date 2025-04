SCARLINO – Domani pomeriggio (30 aprile) la Venator di Scarlino incontrerà in fabbrica i rappresentanti politici e istituzionali del territorio in un’assemblea con i lavoratori come parte delle celebrazioni della festa dei lavoratori, anticipata di un giorno per lasciare posto alle iniziative politiche e sindacali ufficiali del primo maggio e incontrare meglio la disponibilità degli invitati.

A darne comunicazione Filctem Cgil, Femca Cisl, Ugl Chimici, Fialc Cisal.

Saranno presenti i sindaci dei comuni limitrofi, il presidente della provincia, i parlamentari eletti in Maremma, l’assessore regionale Leonardo Marras in collegamento remoto, la Rsu, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali.

Alle 16:30 ci sarà una breve riunione con la direzione aziendale, alle 17 presso la sala mensa si svolgerà l’assemblea con i lavoratori e gli ospiti invitati.

Nell’ occasione alcuni lavoratori saliranno sulla ciminiera per appendere uno striscione o un drappo simbolico.