FOLLONICA – Durante l’anno scolastico, la classe IIIB della scuola secondaria di I grado Arrigo Bugiani, appartenente all’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, ha partecipato al progetto promosso dalla sezione Anpi – Virio Ranieri di Follonica, in collaborazione con l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, relativo alla valorizzazione delle risorse del territorio nell’ottica della costruzione di un percorso di memoria condivisa e finalizzato a promuovere, anche ai fini dell’orientamento in uscita, la conoscenza dei metodi della ricerca storica.

L’intento è stato quello di avvicinare gli studenti e le studentesse all’acquisizione del metodo di ricerca storica e alla conoscenza del periodo storico che va dall’avvento del fascismo alla Liberazione, con particolare riferimento alle vicende relative al territorio follonichese per sviluppare competenze nell’area storico-umanistica e in educazione civica, con l’obiettivo di riconoscere il momento fondante della lotta della Resistenza e il suo ruolo di valore collettivo nella storia della Repubblica italiana, a partire dalle radici storiche della Costituzione.

Gli incontri che hanno coinvolto la classe sono stati tenuti dalla professoressa Laura Ticciati, da Claudio Bellucci, presidente della sezione Anpi di Follonica, ed Elena Vellati, storica dell’Isgrec. Inoltre, sia la visita dei luoghi simboli della Resistenza di Follonica sia l’analisi delle fonti storiche alla biblioteca della città hanno perseguito gli obiettivi di sviluppare il senso di cittadinanza mediante la conoscenza e la trasmissione della memoria attiva, di contribuire alla formazione dei giovani non solo sul piano culturale ma anche sotto il profilo dell’impegno civile e del rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione.

Lunedì 28 aprile i ragazzi e le ragazze della IIIB hanno concluso il loro percorso presso la Sala Tirreno con la partecipazione alla celebrazione cittadina degli ottanta anni dalla Liberazione, “Resistenza: dalla memoria al futuro”, con lo scopo di trovare nuovi modi di raccontare gli eventi in considerazione della scomparsa dei testimoni diretti di quanto accaduto, e per favorire l’acquisizione di sensibilità e memoria dei confronti del periodo fascista, della Resistenza e della Liberazione dal nazifascismo.

Gli studenti e le studentesse hanno letto le storie di ragazzi e ragazze, loro coetanei di tanti anni fa, che hanno rischiato la propria vita per la libertà. Ogni storia è stata intervallata da canti della Resistenza eseguiti dal Coro Roberto Goitre, diretto dal maestro Maurizio Saragosa.

Al termine, la classe IIIB della scuola Bugiani di Follonica e il Coro Goitre hanno intonato l’inno d’Italia e letto dei passi significativi del “Discorso sulla Costituzione” pronunciato da Piero Calamandrei nel 1955: un appello a dare voce alle storie di uomini e donne comuni per mantenere viva la Costituzione, una macchina che non va avanti da sola ma che ogni giorno ha bisogno di impegno, di responsabilità, di senso civico per sentirla viva e nostra.