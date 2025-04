GROSSETO – Bella mattinata di volley giovanile ieri al Palazzetto della pallavolo Grosseto con il Torneo S3 Trofeo Città di Grosseto, organizzato interamente per le bimbe del nostro vivaio! Un’ottima occasione per i tecnici del settore per potersi confrontare e per poter ragionare della programmazione della prossima stagione, bella la risposta delle bimbe che nonostante i vari impegni familiari per via delle vacanze pasquali, hanno comunque aderito numerose.

“Da ringraziare come di consueto – ha diramato la società biancorossa – la perfetta organizzazione a partire dallo staff tecnico del settore S3 guidato da Elisabetta Alberti, Vito Di Giovanna e Livio Termite ad arrivare alle ragazze Under 14 e Under 16 (Francesca Macchi, Sofia Ponticelli, Emma Rossi, Matilde Marini, Iris Peotta, Anna Deiana, Giada De Falco e Francesca Costoli) che hanno arbitrato tutti gli incontri e per finire, ma non per importanza, al nostro staff montatori che come al solito ha allestito dei campi bellissimi e funzionali. Un grazie infinite poi anche ad Eurospin Tirrenica che ha regalato ad ogni bimba una sacca portaoggetti consegnata durante le premiazioni”.